Обвал на рынках акций продолжается

Обвал на рынках акций, уронивший накануне фондовые индексы в США на рекордные с 1987 г. 10%, продолжается в пятницу, несмотря на попытки центральных банков остановить панические распродажи, вызванные страхами распространения коронавируса.

"Этим утром это уже ничто иное, как панические распродажи. Все просто хотят узнать, где же дно", - сказал FT стратег японского JPMorgan Кейши Уеда,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Рынки по-прежнему в состоянии свободного падения на фоне сохраняющейся неопределенности и без какой-либо опоры, которая могла бы дать стабильность в короткой перспективе", - сказал агентству Bloomberg управляющий директор Medley Global Advisors Бен Эмонс.

На фоне опасений снижения спроса на углеводородное сырье - в условиях угрожающей мировой экономике рецессии - нефть дешевеет в пятницу примерно на 1%.

К 7:30 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия вторника и торговались у $32,85 за баррель.

Фьючерсы на WTI дешевели к этому времени в Нью-Йорке на 1% - до $31,23 за баррель.