У второго испанского министра обнаружили коронавирус

Министр территориальной политики и государственной службы Каролина Дариас заразилась новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правительства королевства.

"Следуя установленным протоколам, сегодня утром тесты на COVID-19 были сделаны всеми членами правительства, - говорится в документе. - Указанные тесты дали положительный результат только у министра территориальной политики и государственной службы",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В четверг утром власти страны подтвердили заражение у министра по равноправию Испании Ирене Монтеро. В результате все члены кабмина, а также король Испании Филипп VI и его супруга Летисия сделали тест на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина от общего числа - обнаружено в автономном сообществе Мадрид. К настоящему моменту в Испании выявлено более 3,1 тыс. заболевших, 84 человека умерли.