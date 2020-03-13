Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк. Об этом объявил в четверг мэр мегаполиса Билл де Блазио на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CNBC.

Последние 24 часа были отрезвляющими", - отметил градоначальник. "Сейчас кажется, что вчерашнее утро было очень давно. Мы получили много информации за вчерашний день, многое изменилось, а минувшей ночью создалось такое впечатление, что весь мир перевернулся всего за несколько часов", - отметил де Блазио,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его информации, количество подтвержденных случаев коронавируса в Нью-Йорке возросло за сутки на 42, достигнув 95. 1780 человек добровольно соблюдают режим карантина, еще 29 человек помещены в карантин принудительно.

Режим ЧС из-за коронавируса действует также в столице США и 24 штатах. Это штаты Аризона, Арканзас, Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Нью-Мексико, Луизиана, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Юта, Кентукки, Индиана, Гавайи, Мэриленд, Калифорния, Флорида и Вашингтон.