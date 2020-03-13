Бельгия ввела жесткий общенациональный карантин

Бельгия объявила жесткий общенациональный карантин по меньшей мере до 3 апреля, экстренную эпидемиологическую готовность и мобилизацию всей системы здравоохранения. Об этом заявила на пресс-конференции в четверг премьер-министр Бельгии Софи Вильмес по итогам экстренного заседания национального Совета безопасности. Закрывается практически все, в полном объеме в стране будет работать только транспорт, медицинские учреждения, магазины, экстренные службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Бельгия перешла на федеральный уровень кризисного управления. Вводится общегосударственный карантин - отмена всех массовых мероприятий, - заявила она. - Будут закрыты рестораны, кафе и дискотеки, культурные и учебные заведения, всем компаниям "рекомендовано перевести персонал на работу на дому". Учащиеся средних и высших учебных заведений переводятся на дистанционное обучение. Новые меры "вступают в силу в полночь с пятницы на субботу и будут действовать до 3 апреля".

В больницах введен в действие план подготовки к экстренной эпидемиологической ситуации. Утвержден список из примерно 100 больниц, которые будут специализироваться на приеме и лечении зараженных коронавирусом.