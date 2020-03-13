В Китае за сутки выздоровели 1318 человек

Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на семь человек, число заразившихся возросло на восемь, еще 1318 человек вылечены и выписаны из больниц. Об этом в пятницу сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

По его данным, общее число заболевших в Китае достигло 80 813 человек, выздоровели 64 111, умерли 3176.

Как сообщил комитет, в провинции Хубэй за минувшие сутки зафиксировано пять новых случаев заражения, все они в Ухане - эпицентре вспышки коронавируса. Общее число заболевших в провинции достигло 66 786 человек. Количество летальных исходов в Хубэе за прошедший день возросло на шесть (все в Ухане), до 3062. Число выздоровевших в провинции увеличилось на 1255, до 51 553,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно статистике комитета, в общей сложности тесный контакт с заразившимися коронавирусом в Китае имели более 679 тыс. человек, из них свыше 12 тыс. находятся под медицинским наблюдением.

Общее количество завезенных из других стран случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 88.