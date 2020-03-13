Власти Японии не собираются проводить Олимпийские игры без болельщиков из-за пандемии коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил генеральный секретарь Совета министров Японии Есихидэ Суга. Он подчеркнул, что власти Японии готовы сделать все, чтобы Олимпийские игры прошли по намеченному графику.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио. Они начнутся 24 июля и завершатся 9 августа. Около 11 тысяч спортсменов из 206 стран поборются в 33 видах спорта. Токио примет Олимпийские игры уже во второй раз после 1964 года.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 130 тысяч человек. От вируса погибли более 4 500 тысяч человек.