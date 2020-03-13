На территории Армении автодороги в основном проходимы

Министерство ЧС Армении сообщает, что 13-го марта по положению на 08:45 в Армении все автодороги в основном проходимы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Автодороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.