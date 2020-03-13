Цены на цветные металлы - 12-03-20

ЛОНДОН, 13 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 12 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.96% и составила 1658.00 долларов США, цена на медь снизилась на 3.72% и составила 5400.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 5.01% и составила 1745.00 долларов США, цена на никель снизилась на 7.68% и составила 11900.00 долларов США, цена на олово снизилась на 4.28% и составила 16225.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.86% и составила 1942.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.09% и составила 20062.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.