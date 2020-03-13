Тренер “Арсенала” заражен коронавирусом

Результаты на тест коронавируса главного тренера лондонского “Арсенала” Микеля Артеты оказался положительным.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут английские СМИ. Все футболисты, сотрудники клуба, которые в последнее время общались с Артетой, были изолированы. Вся команда “Арсенала” в карантине. Сам тренер подчеркнул, что вернется на работу, когда ему позволят.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 130 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.