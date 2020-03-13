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Тренер “Арсенала” заражен коронавирусом

Тренер “Арсенала” заражен коронавирусом

Результаты на тест коронавируса главного тренера лондонского “Арсенала” Микеля Артеты оказался положительным.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут английские СМИ. Все футболисты, сотрудники клуба, которые в последнее время общались с Артетой, были изолированы. Вся команда “Арсенала” в карантине. Сам тренер подчеркнул, что вернется на работу, когда ему позволят.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 130 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.


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БелТА


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