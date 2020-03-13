"Республика Армения": Тяжелоатлеты в замешательстве: сбой в системе подготовки

Новый коронавирус, ставший бичом планетарного масштаба, все глубже поражает разные сферы общественной жизни. Постепенно парализует он и мировой спорт. Все чаще поступают сведения об отмененных и перенесенных соревнованиях, в том числе с участием наших спортсменов. Под угрозой оказалось даже проведение летних олимпийских игр в Токио.

Известие об очередном переносе поступило из Европейской федерации тяжелой атлетики. Вслед за молодежным чемпионатом мира, первенствами Восточной Азии, всего азиатского континента и Африки отложено также проведение чемпионата Европы. И это в олимпийский год, когда у тренеров и атлетов на счету каждый день и любое отклонение от графика чревато провалом. Но выбирать не приходится: здоровье и жизнь спортсменов превыше всего. Исходя из этих соображений, исполком континентальной федерации единогласно решил провести чемпионат Европы в Москве не 4-12 апреля, а 13-21 июня.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 13 марта 2020г.