"Республика Армения": Политическим процессам – политическая оценка

Активную фазу агиткомпании референдума по изменению одной из статей Конституции РА, назначенного на 5 апреля штаб «Да» начал с Сюникской области.

Активное участие в агиткомпании принимает ушедший на это время в отпуск премьер-министр Никол Пашинян. На митинге в Горисе он обнародовал проект декларации о референдуме. Глава правительства заявил, что после бархатной, ненасильственной революции 2018 г. в Армении постоянно муссируется тема, что необходимо дать прежним властям политическую оценку, формат которой обсуждался продолжительный период. По словам премьера, он был против представления этого документа политической силой либо посредством сбора подписей в Национальном Собрании. И взамен было решено выступить с декларацией референдума, по включенным в нее точкам зрения будет достигнута договоренность с народом.

Премьер заявил также, что ныне разработана декларация референдума, которая даст политическую оценку политическим процессам в течение последних 30 лет.

В первом пункте проекта декларации отмечается, что с 1995 года до революции 2018 года, все общегосударственные выборы, кроме парламентских выборов 1999 г. (когда большинство народных избранников составила Народная партия Армении во главе с Кареном Демирчяном и премьером был назначен спарапет Вазген Саркисян), не выражали свободной воли народа. В декларации затрагиваются также созданная в Армении до бархатной революции коррупционная система и другие темы.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 13 марта 2020г.