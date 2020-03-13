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"Республика Армения": Жизнь армянских меценатов в художественной прозе

"Республика Армения": Жизнь армянских меценатов в художественной прозе

Буквально на днях вышла в свет новая книга - роман «Микаел» прозаика Карена Оганджа, посвященная жизни известного предпринимателя и мецената Микаела Арамянца. Книга опубликована на русском языке издательством «Эдит принт». В скором времени планируется ее перевод и на армянский язык. Также готовится к выходу в свет роман, посвященный другому знаменитому меценату Александру Манташяну.  Автором идеи создания этих двух книг выступил доктор филологических наук, профессор Серго Ерицян, написавший и предисловие к «Микаелу».

По его словам, «Микаел» - это славное, художественное повествование о трудной и полной противоречий жизни известного предпринимателя и мецената. Автор сумел слить реальные факты с художественным вымыслом. Ярко и характерно представлены все герои книги Карена Оганджа: они впечатляют и помогают читателю представить образ Микаела Арамянца - и как предпринимателя, и как мецената, и как мужа, и как отца семьи, и как армянина.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 13 марта 2020г.


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