"Республика Армения": Анкара пытается выдать мигрантов за беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган продолжает шантажировать Европу беженцами. Граница с ЕС будет открыта для беженцев до тех пор, пока европейская сторона не выполнит все обязательства по соглашению 2016г., заявил он: «Речь идет об упрощении визового режима для турецких граждан, обновлении Таможенного союза и перечислении в полном объеме обещанной финансовой помощи на нужды сирийских беженцев в Турции».

Европейские власти получили прямые доказательства того, как Турция прямо способствует переброске мигрантов на территорию Греции. Соответствующие видеосвидетельства предоставили власти Греции, которые опубликовали ночную видеосъемку. На ней хорошо видно, как мигрантов подвозят к греческой границе автобусы с турецкими номерами. Таким образом, считается, что к границе было подвезено около 40 тысяч человек.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 13 марта 2020г.