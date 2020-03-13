"Республика Армения": Азербайджан преднамеренно обостряет ситуацию

Баку вновь "задействовал" нахиджеванское направление

Регулярные попытки Азербайджана обострить ситуацию на государственной границе с Арменией, расширить географию напряженности и не применять механизмы по снижению существующей напряженности свидетельствуют о том, что шаги Азербайджана по созданию угрозы региональной безопасности и миру носят преднамеренный характер. С таким заявлением Министерство иностранных дел Армении выступило в связи с нарушениями режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе.

Баку не впервые идет на обострение ситуации на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы. Обычно это происходило сугубо в контексте азербайджано-арцахского конфликта, попыток Азербайджана продемонстрировать свою готовность воевать не только в Арцахе, но и с Арменией. Однако в данной ситуации мы склонны рассматривать военную активизацию Азербайджана на нахиджеванском направлении как продолжение шантажа Турцией России в связи с ситуацией в сирийском Идлибе. Анкара давно хозяйничает в Нахиджеване, который Московским (16 марта 1921г.) и Карсским (13 октября 1921г.) договорами был передан под протекторат (в Московском договоре, в котором также говорится об условии, что "Азербайджан не уступит сего протектората третьему государству») и покровительство (в Карсском договоре) Азербайджана. Турция целенаправленно наращивает в Нахиджеване свою военную активность - вместе с азербайджанцами там проводятся военные учения, там постоянно дислоцируются представители ВС Турции, туда постоянно ездят высокопоставленные турецкие офицеры, генералы.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 13 марта 2020г.