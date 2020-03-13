"Республика Армения": Стимул для привлечения на биржу

Налоговые льготы важны как для инвесторов, так и эмитентов

Тема активизации рынка капитала приобрела особую актуальность сразу после того, как Всемирный банк в своем последнем докладе «Doing business – 2020» поместил Армению на 47 место в рейтинге из 190 стран. В итоге, наша страна шагнула на шесть позиций назад в сравнении с предыдущим периодом, в основном потому, что у нас не насчиталось как минимум десять компаний, прошедших процедуру листинга на фондовой бирже.

Казалось бы, с законодательными регулированиями и необходимой инфраструктурой для работы фондовой биржи в стране все в порядке. Но «потребителей» услуг биржи мало, если не сказать – совсем мало. Ситуацию надо исправить, поручил премьер-министр Никол Пашинян, и в правительстве усилиями Минфина и Центробанка приступили к разработке стратегии, нацеленной на стимулирование развития рынка капитала в Армении. Разработчики пообещали проявить комплексный подход, охватив все сегменты рынка, и в скором времени вынести на суд общественности свое видение ситуации и необходимые для развития шаги.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» 13 марта 2020г.