Газета “Айастани Анрапетутюн”: “Я не даю неуместных обещаний”

“Руслан Исраелян - в Арцахской войне был командиром специального разведывательного батальона, затем был назначен заместителем командующего Силами самообороны по тылу, за мужество, проявленное при освобождении ряда населенных пунктов, был награжден орденом “Боевой крест” первой степени, как активный участник Арцахского движения был удостоен ордена “Месроп Маштоц”. После демобилизации из рядов армии обороны работал в Государственной налоговой службе, занимался предпринимательством. Дважды избирался депутатом НС. На предстоящих 31 марта президентских выборах его кандидатуру выдвинула партия “Поколение Независимости”.

В деле обеспечения стабильности и мира Р. Исраелян оборону и национальную безопасность страны ставит превыше всего. “Благосостояние наших граждан и защита наших границ являются единственной гарантией укрепления Арцаха, и я направлю весь свой потенциал на реализацию этой цели. Я буду разрабатывать превентивные меры для снижения угроз рисков. Также буду поощрять разработку и применение новых технологий в Вооруженных силах, и постараюсь активно содействовать формированию здоровой морально-психологической атмосферы в Вооруженных силах. Я предоставлю привилегии всем, кто участвовал в военных действиях, и их семьям в разных районах и улучшу их жилищные условия”.

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