Газета “Айастани Анрапетутюн”: Врач призывает воздерживаться от распространения паники

“Когда в Армении был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, большинство граждан поспешили обратиться к традиционному методу профилактики - к маске. Именно поэтому в аптеках за очень короткий срок им был обеспечен широкий спрос. На данный момент в Армении зафиксирован 4-й случай заражения, однако в беседе с “АА” консультант по инфекционным заболеваниям МЗ Армении, инфекционист Нарина Саркисянц отметила, что в плане распространенности инфекции в нашей стране не та ситуация, чтобы граждане впадали в панику. В первую очередь нужно сохранять спокойствие и продолжать жить своей обычной жизнью. Коронавирус может быстро перейти на слизистую оболочку, поэтому, трогая глаза, нос и рот, мы можем помочь вирусу проникнуть в организм. Что касается эффективности ношения маски, то инфекционист отмечает, что носить маску необходимо лишь больным или тем, которые находятся в обществе больных. Если нет большого скопления людей, инфекционист не считает маску обязательной для здорового человека, подтверждая, что маска не имеет защитного значения”.

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