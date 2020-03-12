Премьер проведет совещание для оценки ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Никол Пашинян проведет 13 марта совещание в правительстве для оценки текущей ситуации с коронавирусом. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр объявил об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Наша агитационная кампания на завтра должны быть отложены, потому что завтра я буду в рабочем режиме в правительстве, чтобы собрать всю информацию по этой теме. Сегодня состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения, состоялось обстоятельное обсуждение. Я прошу, чтобы мы, как и прежде, сохраняли спокойствие и не относились к этой ситуации с преувеличенными подходами.

Я желаю всем нашим пациентам выздоровления, но это тот случай, когда индивидуальная ответственность каждого из нас очень велика. Непонятно, когда наши соотечественники принимают меры, чтобы скрыть свою высокую температуру, что ставит под угрозу здоровье членов их семей и родственников. Это неприемлемый подход, и в случае появления симптомов следует обратиться к специалисту», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, самым большим фактором, влияющим на коронавирус, является индивидуальная ответственность каждого из нас, начиная с поддержания гигиены и заканчивая следованием советам специалистов.

Подводя итоги, премьер-министр подчеркнул: «Итак, я прерываю свой отпуск, завтра я выхожу на работу. Завтра система образования не будет работать - дошкольные учреждения, школы, университеты, а в результате завтрашнего совещание также будет объявлено о других мероприятиях по мере необходимости. Конечно, завтра наши агитационные мероприятия не состоятся. Я призываю вас сохранять спокойствие».