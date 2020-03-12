Каспршик приложит максимальные усилия для деэскалации ситуации на армяно- азербайджанской границе

Министр обороны Армении Давид Тоноян 12 марта принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, в ходе встречи министр обороны представил послу ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил, частоту и характер нарушения режима прекращения огня. Глава оборонного ведомства, в частности, выразил обеспокоенность в связи с недавними попытками противника активизировать действия на некоторых участках армяно-азербайджанской государственной границы.

Давид Тоноян отметил, что военно-политические развития в регионе, международная экономическая и эпидемическая ситуация, погодные условия и ряд других факторов увеличивают вероятность дестабилизации. В этой связи министр обороны подчеркнул важность скорейшего осуществления мер по ослаблению напряженности с целью исключения новых провокаций.

Посол Каспршик выразил готовность приложить максимум усилий в своей посреднической миссии для ослабления напряженности.

Собеседники также обсудили гуманитарные вопросы, связанные с содержащимися в неволе и заключении лицами.