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Пашинян прерывает отпуск; завтра в учебных заведениях занятий не будет

Пашинян прерывает отпуск; завтра в учебных заведениях занятий не будет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прерывает отпуск и возвращается к работе. Как сообщает Арменпресс, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«У нас есть еще два подтвержденных случая коронавируса. Это не новые случаи, но связанные с лицами, у которых вчера был подтвержден диагноз. Подтвержденные лица связаны с женщиной, у которой пневмония, - это ее муж и двоюродный брат. Все трое являются жителями Эчмиадзина.

Я решил прервать свой отпуск и провести завтра совещание в правительстве, чтобы полностью оценить ситуацию. Завтра учебные заведения не будут работать - ни школы, ни университеты, ни дошкольные учреждения», - заявил премьер-министр Никол Пашинян.


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