Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

В течение получаса будет официальное заявление: Пашинян

В течение получаса будет официальное заявление: Пашинян

После заседания партии «Гражданский договор» 12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в течение получаса будет сделано официальное заявление. «Уважаемые журналисты, мы сделаем заявление в течение получаса», - как сообщает Арменпресс, сказал премьер-министр,.

На заседании партии была обсуждена ситуация с коронавирусом.

Депутат от фракции «Мой шаг» Ален Симонян сообщил журналистам, что в ходе заседания обсуждалось несколько тем, связанных как с референдумом, так и коронавирусом. Отвечая на вопрос о решении закрыть детские сады и школы, депутат сказал, что спешить не нужно, и премьер-министр выступит с заявлением. 

«Мы обсудили все вопрос, которые вы видели сегодня в новостях», - сказал он.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации