В течение получаса будет официальное заявление: Пашинян

После заседания партии «Гражданский договор» 12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в течение получаса будет сделано официальное заявление. «Уважаемые журналисты, мы сделаем заявление в течение получаса», - как сообщает Арменпресс, сказал премьер-министр,.

На заседании партии была обсуждена ситуация с коронавирусом.

Депутат от фракции «Мой шаг» Ален Симонян сообщил журналистам, что в ходе заседания обсуждалось несколько тем, связанных как с референдумом, так и коронавирусом. Отвечая на вопрос о решении закрыть детские сады и школы, депутат сказал, что спешить не нужно, и премьер-министр выступит с заявлением.

«Мы обсудили все вопрос, которые вы видели сегодня в новостях», - сказал он.