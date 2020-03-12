МИД РФ обеспокоен обострением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном

Официальная Москва обеспокоена обострением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном и призывает к сдержанности. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, на границе и на линии соприкосновения продолжаются случаи нарушения режима прекращения огня. В результате есть убитые, раненые. В этой связи хотела бы выразить соболезнования родным, близким погибших.

Мы призываем стороны проявлять сдержанность, воздержаться от использования силы и активизировать переговорный процесс, направленный на достижение урегулирования политическими средствами.

Могу вас заверить, что мы продолжим следить за этой темой и давать оперативные комментарии на этот счет", - отметила Захарова.