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МИД РФ обеспокоен обострением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном

МИД РФ обеспокоен обострением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном

Официальная Москва обеспокоена обострением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном и призывает к сдержанности. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, на границе и на линии соприкосновения продолжаются случаи нарушения режима прекращения огня. В результате есть убитые,  раненые. В этой связи хотела бы выразить соболезнования родным, близким погибших.

Мы призываем стороны проявлять сдержанность, воздержаться от использования силы и активизировать переговорный процесс, направленный на достижение урегулирования политическими средствами.

Могу вас заверить, что мы продолжим следить за этой темой и давать оперативные комментарии на этот счет", - отметила Захарова.


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БелТА


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