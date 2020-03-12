УЕФА объявит о переносе ЧЕ-2020 на 2021 год и остановке еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год, а также об остановке еврокубковых турниров. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Ранее УЕФА заявил, что 17 марта проведет встречу с представителями 55 европейских футбольных ассоциаций, которые являются членами УЕФА, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Как отмечает издание, идея такого решения состоит в том, чтобы дать возможность доиграть европейские чемпионаты и еврокубки, не будучи при этом заблокированными датами проведения чемпионата Европы, который запланирован на 12 июня - 12 июля. Турнир должен был пройти в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.