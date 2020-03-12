Партия “Гражданский договор” проводит заседание с участием Пашиняна

Партия “Гражданский договор” 12 марта проводит заседание. Как сообщает Арменпресс, на заседании также присутствует член правления партии, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Возможно, на заседании также будет обсуждена ситуация, вызванная коронавирусом.