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Партия “Гражданский договор” проводит заседание с участием Пашиняна

Партия “Гражданский договор” проводит заседание с участием Пашиняна

Партия “Гражданский договор” 12 марта проводит заседание. Как сообщает Арменпресс, на заседании также присутствует член правления партии, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Возможно, на заседании также будет обсуждена ситуация, вызванная коронавирусом.


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