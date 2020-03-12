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Из-за коронавируса отменено несколько зарубежных командировок армянских делегаций

Из-за коронавируса отменено несколько зарубежных командировок армянских делегаций

Решениями премьер-министра Республики Армения отменено несколько зарубежных командировок армянских делегаций. Как сообщает Арменпресс, решения были опубликованы на сайте правительства e-gov.am.

В частности, решением от 12 марта отменен визит министра юстиции Рустама Бадасяна и заместителя министра Кристины Григорян во Францию.

Решением премьер-министра от 11 марта аннулировало решение направить делегацию в Соединенные Штаты Америки, а также отменен визит заместителя министра здравоохранения Лены Нанушян в Королевство Дания.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, эти решения обусловлены распространением коронавируса.


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БелТА


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