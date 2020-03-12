Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

Посольство Армении в Сирии временно ограничивает консульский прием граждан

Посольство Армении в Сирии временно ограничивает консульский прием граждан

Учитывая текущую ситуацию и эпидемические риски в ряде стран, связанные с распространением нового типа коронавируса (COVID-19), посольство Армении в Сирии временно ограничивает консульский прием граждан.

«Вместе с тем призываем граждан (резидентов) Республики Армения, которые находятся Сирии, встать на консульский учет или отправить информацию о месте своего нахождения, что теперь можно сделать через автоматическую систему консульской регистрации.

Напомним, что консульский учет является добровольным и бесплатным процессом, направленным на защиту прав и интересов граждан Армении, оказание возможной помощи в экстренных ситуациях и предоставление необходимых консультаций», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении посольства.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации