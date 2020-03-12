Учитывая текущую ситуацию и эпидемические риски в ряде стран, связанные с распространением нового типа коронавируса (COVID-19), посольство Армении в Сирии временно ограничивает консульский прием граждан.

«Вместе с тем призываем граждан (резидентов) Республики Армения, которые находятся Сирии, встать на консульский учет или отправить информацию о месте своего нахождения, что теперь можно сделать через автоматическую систему консульской регистрации.

Напомним, что консульский учет является добровольным и бесплатным процессом, направленным на защиту прав и интересов граждан Армении, оказание возможной помощи в экстренных ситуациях и предоставление необходимых консультаций», - как сообщает

Арменпресс

, говорится в заявлении посольства.