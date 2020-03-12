Наше правительство не собирается создавать для себя оппозицию: Пашинян

Правительство Армении не собирается создавать для себя оппозицию. Как сообщает Арменпресс, об этом заверил премьер-министр Армении Никол Пашинян (находится в отпуске) во время встречи с жителями Арени в рамках кампании по конституционной реформе.

«Многие думают и говорят, что у этого правительства большой недостаток - у него нет оппозиции, однако не правительство решило, какой будет его оппозиция. Это еще один феномен третьей республики, которая началась в 1998 году, когда власти начали создавать для себя оппозицию и вводить людей в заблуждение этой оппозицией. Мы говорим, что наше правительство не собирается создавать себе оппозицию, потому что настоящую оппозицию должен создать народ», - сказал Пашинян.

Он отметил, что в свое время народ решил, что его политическая сила должна быть этой оппозицией, и при этом именно той оппозицией, которая способна возглавить революцию.

Пашинян отметил, что до того, как они стали сформированными народом властями, они были сформированной народом оппозицией. Он подчеркнул, что они не собираются создавать оппозицию, потому что это будет оскорбительно для народа. «Народ должен решить, какие из оппозиционных сил достойны быть оппозицией», - заключил Пашинян.