Шушан Степанян назначена пресс-секретарем министерства обороны Армении
По указу министра обороны Армении Давида Тонояна, Шушан Степанян назначена пресс-секретарем министерства обороны Армении. Об этом сообщили Арменпресс в управлении информации и по связям с общественностью министерства обороны Республики Армения.
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