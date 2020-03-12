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Шушан Степанян назначена пресс-секретарем министерства обороны Армении

Шушан Степанян назначена пресс-секретарем министерства обороны Армении

По указу министра обороны Армении Давида Тонояна, Шушан Степанян назначена пресс-секретарем министерства обороны Армении. Об этом сообщили Арменпресс в управлении информации и по связям с общественностью министерства обороны Республики Армения.


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