В КНР заявили, что пандемия коронавируса может завершиться к июню

Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 в случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета Global Times со ссылкой на ведущего китайского эпидемиолога Чжуна Наньшаня.

"Можем ожидать, что (эпидемия - ИФ) COVID-19 завершится к июню", - заявил эпидемиолог на пресс-конференции.

Чжун Наньшань добавил, что у многих зараженных, прибывших в Китай, заболевание проходит бессимптомно, а также отметил низкий процент повторных заражений среди выздоровевших.

Ранее в четверг в Госкомитете здравоохранения КНР сообщили, что Китай преодолел пик эпидемиикоронавируса.

По словам представителя Госкомитета здравоохранения Ми Хэна, количество новых случаев заражения сокращается, распространение эпидемии остается под контролем.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. По состоянию на 12 марта, в мире выявлено свыше 126,5 тыс. зараженных, более 4,6 тыс. скончались.