Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max

Китайская компания Xiaomi провела онлайн-презентацию новых смартфонов Note 9 Pro и Note 9 Pro Max. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал 3Dnews.

Отмечается, что модель будет доступна в цветовых исполнениях Aurora Blue (синий), Glacier White (белый) и Interstellar Black (черный).

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем, который защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. В верхней части экрана установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Основная камера получила четыре объектива с разрешениями 64, 8, 5 и 2 мегапикселя.

Модель оснастили процессором Snapdragon 720G, который объединяет восемь ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618. Цены на смартфон начинаются от 200 долларов.

Модель Note 9 Pro будет иметь схожие характеристики, но вместо 64-мегапискльного объектива в ней использован 48-мегапиксельный датчик, а разрешение фронтальной камеры составит 16 мегапикселей.