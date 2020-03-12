Обсуждено армяно-белорусское сотрудничество в сфере лесного хозяйства

Министр окружающей среды Армении Эрик Григорян встретился с министром лесного хозяйства Республики Беларусь Виталием Дрожжей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства окружающей среды Республики Армения, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, в основном связанных с восстановлением лесов, лесопользованием и посадкой лесов.

Министр Григорян представил Виталию Дрожже программу «10М», согласно которой 10 октября в Армении планируется посадить 10 миллионов деревьев. Министр Григорян подчеркнул важность передачи богатого опыта белорусских партнеров армянской стороне. Виталий Дрожжа выразил готовность помочь Армении как в передаче опыта, так и на других этапах лесовосстановления. Более 40% всей территории Республики Беларусь составляют лесные массивы.

В лесном хозяйстве занято около 35 000 человек. Представляя достижения Беларуси в области лесовосстановления, министр Дрожжа также подчеркнул, что ежегодно в Беларуси высаживается около 200 миллионов деревьев.

13 марта в Гегаркуникской области состоится церемония открытия армяно-белорусского "Леса дружбы". Беларусь предоставила Армении 50 000 саженцев и профессиональную помощь для посадки леса. В ходе церемонии открытия также состоится церемония посадки деревьев, в которой примут участие министр окружающей среды Армении Эрик Григорян, министр экономики Тигран Хачатрян и министр лесного хозяйства Республики Беларусь Виталий Дрожжа.