В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Чрезвычайное положение из-за коронавируса объявлено в Чехии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"В Чехии водится чрезвычайное положение с 14:00 по центральноевропейскому времени (16:00 мск), - подчеркнул он. - Оно будет действовать в течение предстоящих 30 дней".