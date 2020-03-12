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В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Чехии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Чрезвычайное положение из-за коронавируса объявлено в Чехии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания правительства премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"В Чехии водится чрезвычайное положение с 14:00 по центральноевропейскому времени (16:00 мск), - подчеркнул он. - Оно будет действовать в течение предстоящих 30 дней".


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