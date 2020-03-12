Bloomberg: Саудовская Аравия готова утроить поставки нефти в Европу по цене $25 за баррель

Саудовская Аравия готовится в три раза увеличить поставки нефти в европейские страны по цене 25 долларов за баррель.Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, королевство предложило нефть сорта Arab Light в Роттердам по этой цене. Отмечается, что такие компании, как британо-голландская Royal Dutch Shell, британская BP, французская Total, испанские Repsol и CEPSA получили предложения от саудовской Saudi Aramco о поставках, превышающих стандартные объемы на 25-200%.

Как указывает Bloomberg, цена в $25 за баррель значительно меньше, чем цена российской экспортной марки Urals. Кроме того, традиционно Саудовская Аравия поставляла на европейский континент небольшие объемы нефти.

Bloomberg не удалось оперативно получить комментарии указанных компаний.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 6,1% - до $33,6 за баррель.

Цена на нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефти достигла $35 за баррель.