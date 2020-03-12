Суд удовлетворил апелляцию банка “IDBank”

Апелляционный суд под председательством судьи Арутюна Енокяна опубликовал решение, установленное в результате слушания апелляции, поданной “IDBank”-ом против решения суда общей юрисдикции Еревана по делу “Б.М.Л. Арзни против Банка Анелик”.

Напомним, суд общей юрисдикции Еревана решением за 20.09.2019 удовлетворил иск конпании “Б.М.Л. АРЗНИ” и управляющего банкротством того же ООО против “Банка Анелик” о конфискации с Банка суммы эквивалентной 22 млн долларов США.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе банка, после четырех судебных заседаний, тщательно изучив материалы дела и доводы, выдвинутые сторонами, Апелляционный суд установил, что иск компании “Арзни” является необоснованным и отменил решение суда общей юрисдикции Еревана.

Председатель правления банка Мгер Абрамян выразил удовлетворение результатами всестороннего расследования Апелляционного суда, добавив, что они по-прежнему сомневаются в существовании преступных элементов в данной сделке и готовят материалы для обращения в соответствующие правовые органы.

“Мы предпримем последовательные шаги, направленные на предотвращение такой практики и готовы также оказать помощь соответствующим органам на экспертном уровне”, - сказал Мгер Абрамян.

Говоря о перспективах развития банка, председатель правления отметил, что банк недавно объявил об открытии нового флагманского филиала, а также о выпуске первой в Армении премиальной карты Visa Signature, а также подчеркнул, что Банк преодолевает путь развития полной цифровизации довольно крупными, уверенными шагами.