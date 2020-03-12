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ЮНЕСКО подсчитало, сколько детей пропускают школу из-за COVID-19

ЮНЕСКО подсчитало, сколько детей пропускают школу из-за COVID-19

Из-за карантинных мер по защите от коронавируса COVID-19: почти 370 млн учеников по всему миру не ходят в школу. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора со ссылкой на материалы ЮНЕСКО.

В материалах отмечается, что менее месяца назад Китай был единственной страной, санкционировавшей закрытие школ. С тех пор 29 стран пошли на такие меры.

 

 


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