Число случаев заражения коронавирусом в регионе Мадрид за сутки выросло более чем на 350

Число случаев заражения новым коронавирусом в автономном сообществе Мадрид за сутки увеличилось более чем на 350 и достигло 1388. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом говорится в распространенном в четверг заявлении департамента здравоохранения при правительстве региона.

По его информации, 38 человек умерли от заболевания. В среду власти автономии информировали о 1024 инфицированных и 31 погибшем. Ранее было объявлено о закрытии главных музеев и всех учебных заведений в регионе из-за распространения коронавируса. Кроме того, власти Мадрида заверили, что в общественном транспорте будет проводиться ежедневная дезинфекция.

Почти 3 тыс. случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщила в четверг газета "Паис".

По ее информации, 84 человека умерли.