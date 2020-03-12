Тигран Хачатрян считает преждевременным давать оценки влиянию коронавируса на экономику
Министр экономики Армении Тигран Хачатрян считает преждевременным давать оценки влиянию коронавируса на экономику.
Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на брифинге с журналистами.
“Коронавирус влияет не только на падение рубля, цены на нефть, но и на туризм. Пока рано давать оценки. Думаю, через некоторое время, когда будет решена важнейшая проблема, и мы предотвратим распространение этого вируса, и за счет механизмов управления достигнем того баланса, который позволит быть уверенными, что опасность прошла, именно тогда мы рассчитаем, какое влияние оказал на экономику пандемия короновируса, и какие шаги необходимо предпринять для смягчения ситуации”, - отметил министр экономики Армении.
Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.
На данный момент в Армении в общей сложности зарегистрировано 4 случая, об одном из которых было объявлено 1 марта и о трех - 11 марта. 88 граждан, которые общались с инфицированными коронавирусом, изолированы.
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