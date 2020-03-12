Министр экономики Армении Тигран Хачатрян считает преждевременным давать оценки влиянию коронавируса на экономику.

Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на брифинге с журналистами.

“Коронавирус влияет не только на падение рубля, цены на нефть, но и на туризм. Пока рано давать оценки. Думаю, через некоторое время, когда будет решена важнейшая проблема, и мы предотвратим распространение этого вируса, и за счет механизмов управления достигнем того баланса, который позволит быть уверенными, что опасность прошла, именно тогда мы рассчитаем, какое влияние оказал на экономику пандемия короновируса, и какие шаги необходимо предпринять для смягчения ситуации”, - отметил министр экономики Армении.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.

На данный момент в Армении в общей сложности зарегистрировано 4 случая, об одном из которых было объявлено 1 марта и о трех - 11 марта. 88 граждан, которые общались с инфицированными коронавирусом, изолированы.