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Иран потребовал снятия всех санкций для борьбы с коронавирусом

Иран потребовал снятия всех санкций для борьбы с коронавирусом

Тегеран заявил генсеку ООН Антониу Гуттерешу о необходимости снятия всех санкций США с Ирана для борьбы с коронавирусом, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Глава МИД Ирана (Мохаммад Джавад) Зариф в письме к генсеку ООН, копии которого были направлены главам международных организаций и министрам иностранных дел всех стран, указал на необходимость снятия всех односторонних и незаконных санкций США против Ирана для борьбы с коронавирусом", - написал Мусави в Twitter.

 

 


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