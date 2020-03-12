Иран потребовал снятия всех санкций для борьбы с коронавирусом

Тегеран заявил генсеку ООН Антониу Гуттерешу о необходимости снятия всех санкций США с Ирана для борьбы с коронавирусом, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Глава МИД Ирана (Мохаммад Джавад) Зариф в письме к генсеку ООН, копии которого были направлены главам международных организаций и министрам иностранных дел всех стран, указал на необходимость снятия всех односторонних и незаконных санкций США против Ирана для борьбы с коронавирусом", - написал Мусави в Twitter.