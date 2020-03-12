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В Китае разработали робота для взятия мазка на коронавирус

В Китае разработали робота для взятия мазка на коронавирус

Умный робот, который умеет брать мазок из горла для диагностики новой коронавирусной инфекции, появился в Китае, разработка поможет снизить риск заражения инфекцией среди медработников. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В Китае разработали умного робота для взятия мазка из горла. Новинка призвана помочь в диагностике коронавирусной инфекции и снижении риска заражения среди медработников",- говорится в сообщении.

Робот состоит из механической руки в форме змеи, бинокулярного эндоскопа, оборудования для беспроводной передачи данных и интерактивного терминала, уточняется на сайте.

Во время взятия мазка медперсоналу приходится находиться в тесном контакте с пациентом, что повышает риск заражения. Разработчики уверены, что новый робот позволит защитить медработников от заражения коронавирусом, отметили в Роспотребнадзоре.

 


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БелТА


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