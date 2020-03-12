Испанские врачи назвали продукты для защиты организма от вирусов

Испанские медики перечислили продукты, которые способны поддержать работу иммунной системы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета La Vanguardia.

Список возглавил чеснок, который считается природным антибактериальным, антивирусным и привогрибковым средством. За ним следуют миндаль, богатый витамином E, и черника, защищающая дыхательные пути.

Также врачи рекомендуют включить в свой рацион бульон из курицы или индейки, которой препятствует образованию слизи при простуде, богатый бета-каротином сладкий картофель и содержащую витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку брокколи.

В список попали и грибы, темный шоколад, цитрусовые, гранат, киви, папайя, шпинат, ростки пшеницы, моллюски и устрицы.

Среди специй наиболее полезны для укрепления иммунитета имбирь и куркума, среди напитков — зеленый чай и кефир.