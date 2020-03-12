В Германии число заболевших коронавирусом достигло 2078

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 2078. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

Ранее в среду институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране, сообщил о 1567 заразившихся, три человека скончались. Больше всего заболевших в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Число заболевших коронавирусом в Бельгии увеличилось за последние сутки до 399, говорится в заявлении минздрава страны.

Накануне сообщалось о 314 заболевших, 3 скончались.

"За последние сутки подтвердилось 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число составляет 399", - говорится в сообщении.