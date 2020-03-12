Краткосрочный обвал курса рубля не вызовет проблем для армянских экспортеров: министр экономики

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян в плане краткосрочного падения курса рубля не видит проблем для экспортеров Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом министр сказал в беседе с журналистами.

“После резкого роста доллара к российской валюте, произошедшего 10 марта рубль начал возвращаться на более умеренный интервал. Ответственные органы РФ заявили, что в рамках своей ближайшей политики они сохранят управляемость, чтобы не допустить больших краткосрочных шоков. Это внушает надежду, что в краткосрочной перспективе наши экспортеры и производители не понесут непредвиденных убытков, которые могли бы возникнуть в результате очень резких изменений”, - отметил Хачатрян.

Он подчеркнул, что в любом случае необходимо изучить возможные сценарии развития событий в долгосрочной перспективе.