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Краткосрочный обвал курса рубля не вызовет проблем для армянских экспортеров: министр экономики

Краткосрочный обвал курса рубля не вызовет проблем для армянских экспортеров: министр экономики

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян в плане краткосрочного падения курса рубля не видит проблем для экспортеров Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом министр сказал в беседе с журналистами.

“После резкого роста доллара к российской валюте, произошедшего 10 марта рубль начал возвращаться на более умеренный интервал. Ответственные органы РФ заявили, что в рамках своей ближайшей политики они сохранят управляемость, чтобы не допустить больших краткосрочных шоков. Это внушает надежду, что в краткосрочной перспективе наши экспортеры и производители не понесут непредвиденных убытков, которые могли бы возникнуть в результате очень резких изменений”, - отметил Хачатрян.

 Он подчеркнул, что в любом случае необходимо изучить возможные сценарии развития событий в долгосрочной перспективе.


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БелТА


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