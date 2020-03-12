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Совет ООН по правам человека приостановил свою сессию в Женеве из-за коронавируса

Совет ООН по правам человека приостановил свою сессию в Женеве из-за коронавируса

Совет ООН по правам человека (СПЧ) из-за распространения коронавируса принял решение о приостановке своей 43-й сессии, проходящей в Женеве. Работа приостанавливается с 13 марта, сообщила на заседании в четверг председатель СПЧ Элизабет Тичи-Фиссльбергер.

"С согласия Совета мы приостанавливаем работу сессии с 13 марта до дальнейшего уведомления", - заявила она.

Решение о приостановке сессии не встретило возражений со стороны делегаций 47 стран - членов СПЧ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 


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