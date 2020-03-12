Находящиеся в обращении старые банкноты постепенно будут заменены новыми: Центральный банк

В целях предотвращения распространения коронавируса Центральный банк Республики Армения постепенно заменит находящиеся в обращении старые (использованные) банкноты новыми (неиспользованными) банкнотами. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ЦБ Армении.

“В то же время призываем по возможности пользоваться безналичными платежными средствами и онлайн-банковскими услугами”, - говорится в заявлении Центрального банка Армении.