“Ереванский бестселлер”: “Зависимость” вновь лидирует: армянская литература, февраль, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за февраль.

На первой горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На второй горизонтали - “Последний учитель” Вардкеса Петросяна. Ничего не произошло бы, если бы в этот момент неожиданно не открылась бы дверь, и преподаватель химии Сона Микаелян не заглянула бы внутрь. Увиденное ею, через минуту должен был узнать директор, потом и вся учительская, а потом и вся школа…

На третьем месте - “Лото” Арута Кбеяна. Этот роман автор начал писать в 2010 году, завершил его через 10 лет. В книге два главных героя - безработный Погос и президент страны Наири. Все начинается в тот момент, когда Погос покупает билет “Общегосударственного лото”. Выигрыш -встреча с президентом. Роман представляет прошлое и годы правления президента страны Наири и судьбоносную встречу с Погосом. Каким будет выигрыш, что президент подарит Павлу? Почему президент проводит лотерею на закате своего правления? Согласится ли Погос принять предложение президента...

На четвертом месте повесть Та Тевер “731 день, посвященный тебе”. Повесть о молодом человеке, призванном в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, служащему на границе, и ждущей его девушке. Герой книги собирательный образ уже демобилизованных, живых или ставших бессмертными ребят.

На пятом месте - книга Вардгеса Петросяна “Я уже вырос, мама”. Столкновение поколений неизбежно во все времена. Проблема усугубляется, когда подростки раньше времени спешат самоутвердиться в жизни и действовать самостоятельно. Им кажется, что они родились, чтобы изменить мир. В конце книги автор пишет: “Знаю, что многие скажут: “Навряд ли в семнадцать лет кто-либо покинет свой дом из-за этого, а потом, возможно, даже будут настаивать: “Если знаешь такого человека, укажи его имя, адрес”. Я назову имя - молодость, а адрес - жизнь. Затем скажу - литература - это не адресный стол”.

На шестом месте книга Левона Неси (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

На седьмом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они оставались в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

Книга Вардгес Петросяна “Приоткрытые окна города” на восьмом месте. На первый взгляд может показаться, что эта повесть, прежде всего, о жилищном строительстве в 1960-х годах в Ереване, но главное в ней - полуоткрытые окна, за которыми стоят человеческие судьбы. Ежедневно открываются и закрываются тысячи окон, и продолжается и будет продолжаться жизнь человека в обществе и вдали от глаз общества, и сегодня есть такие люди, которых интересует невидимая жизнь соседа, который иногда появляется в полуоткрытом окне.

На девятом месте - книга Никола Пашиняна “Обратная сторона земли”. Роман написан в 2008 - 2009 годах, когда автор скрывался. В роман была превращена серия статей, напечатанных в мае - декабре 2008 года в газете “Айкакан жаманак”. “В 2018 году ко мне подошел начинающий издатель, который предложил напечатать эту серию в виде романа. Я с некоторым подозрением отнесся к его профессионализму, однако попросил время, чтобы перечитать и отредактировать роман. В моей душе поднялась настоящая буря, когда я перечитал написанное мною 10 лет назад. Я понял, что настал час победы народа...”, - пишет Никол Пашинян.

На десятом месте - книга Мгера Аршакяна “Вместо стихотворения”. Это сборник стихотворных текстов, в которых важны слова, мысли, чувства и даже знаки препинания. Автор оставил тексты такими же незавершенными, как и жизнь. Но такими же целостными, как любовь.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66)