Евросоюз осудил одностороннее решение США о запрете на въезд из ЕС из-за коронавируса

Евросоюз осуждает одностороннее решение властей США о запрете на въезд в страну европейцев из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении глав Евросовета и Еврокомиссии Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Евросоюз не одобряет тот факт, что решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", - отмечается в нем,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мишель и фон дер Ляйен подчеркнули, что "коронавирус - это глобальный кризис, не ограниченный каким-либо континентом". "И он требует сотрудничества, а не односторонних действий, - говорится в документе. - Евросоюз принимает решительные меры для ограничения распространения вируса".

О запрете на въезд из ЕС объявил в среду президент Дональд Трамп, выступая с телеобращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса. Как пояснил глава вашингтонской администрации, исключения будут сделаны для американцев, которые проходят соответствующую проверку.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек. Позднее агентство Reuters сообщило, что США не проводили никаких консультаций со своими европейскими союзниками перед принятием решения о закрытии границы.