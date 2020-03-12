Кубок мира по спортивной гимнастике отложен

Розыгрыш Кубка мира по гимнастике отложен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Международная федерация гимнастики. Розыгрыш кубка, который должен был состоиться с 18 по 21 марта в Дохе, перенесен на 3 - 6 июня. Изменились и другие этапы розыгрыша Кубка мира. Причина изменений – пандемия коронавируса.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.