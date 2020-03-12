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Кубок мира по спортивной гимнастике отложен

Кубок мира по спортивной гимнастике отложен

Розыгрыш Кубка мира по гимнастике отложен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Международная федерация гимнастики. Розыгрыш кубка, который должен был состоиться с 18 по 21 марта в Дохе, перенесен на 3 - 6 июня. Изменились и другие этапы розыгрыша Кубка мира. Причина изменений – пандемия коронавируса.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.


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