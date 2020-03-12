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Криштиану Роналду в карантине по причине коронавируса

Криштиану Роналду в карантине по причине коронавируса

Нападающий сборной Португалии и туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду не вернется в Италию по причине коронавируса.

Как передает «Арменпресс», нападающий сейчас находится в родном городе - в португальской Мадейре. Он в карантине, так как тест на коронавирус его партнера в “Ювентусе” Даниэле Ругани имел положительный результат. Роналду и Ругани в минувшее воскресенье вместе принимали участие в матче против “Интерна”.

Вспышка нового коронавируса COVID 19  была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией со множественными очагами. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 120 тысяч человек. От вируса погибли более 4 тысяч человек.


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