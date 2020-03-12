В Кремле рассказали об условиях для участия Путина в выборах

Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В частности от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и региональных конфликтов, уточнил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна", - констатировал представитель Кремля. По его словам, "в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути". "В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти", - подчеркнул Песков. "По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин".