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Заразившийся коронавирусом замглавы минздрава Ирана вылечился

Заразившийся коронавирусом замглавы минздрава Ирана вылечился

Заразившийся коронавирусомзамглавы минздрава Ирана Ирадж Харирчи вылечился, сообщил его начальник, министр здравоохранения Саид Намаки.

Министр поздравил своего подчиненного с выздоровлением и поручил на местах проследить за ходом борьбы с распространением коронавируса. "Вам дается задание в качестве моего специального представителя направиться в центры провинций и городских округов и проследить за национальной мобилизацией в борьбе против коронавируса", - говорится в сообщении Намаки, опубликованном на сайте ведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 


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